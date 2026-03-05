Juve ricordi Douglas Luiz? Il gol contro il Chelsea è un gioiello Poi però

L'ex centrocampista della Juve, ora in prestito all'Aston Villa, ha segnato il primo gol della partita contro il Chelsea nel match disputato al Villa Park. Il suo gol è stato un tiro di precisione che ha superato il portiere avversario. Dopo questa fase iniziale, la squadra ha continuato a mantenere il controllo del gioco per tutta la durata dell'incontro.

L'ex Juve Douglas Luiz, tornato in prestito all'Aston Villa, ha aperto le marcature al Villa Park nel match contro il Chelsea. Giocata deliziosa di tacco e 1-0. Ma i Blues di lì a poco hanno rimontato e trionfato sui Villans, con un sonoro 4-1 che vale tantissimo in ottica Champions League. Guarda qui gli highlights del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, ricordi Douglas Luiz? Il gol contro il Chelsea è un gioiello. Poi però... Leggi anche: Chelsea-Juve, primo contatto per Douglas Luiz Leggi anche: Douglas Luiz è rinato, gol di tacco al Chelsea. A quanto ammonta il diritto di riscatto a favore dell’Aston Villa Contenuti e approfondimenti su Douglas Luiz. Argomenti discussi: Juve, ricordi Douglas Luiz? Il gol contro il Chelsea è un gioiello. Poi però... Douglas Luiz tra delusione Juve e rinascita: Un'altra idea, l'allenatore...Il centrocampista brasiliano torna sul suo periodo lontano dalla Premier e ammette che non vedeva l'ora di tornare nella squadra che lo ha reso grande ... tuttosport.com Juve, ricordi Douglas Luiz? Eccolo allenarsi per recuperare da un infortunioQualche settimana fa il centrocampista brasiliano del Nottingham Forest, ma in prestito dalla Juventus, è stato sostituito dopo soli 14' nella sfida di Premier League contro il Manchester United. Ora ... corrieredellosport.it