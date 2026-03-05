La Disney Pixar ha annunciato l’uscita di Jumpers – Un salto tra gli animali, un nuovo film diretto da Daniel Chong, noto per il suo lavoro su We Bare Bears. L’uscita coincide con il 40esimo anniversario della casa di produzione. Non sono state diffuse informazioni ufficiali riguardo a scene post-credits o dettagli specifici sulla trama del film.

La Disney Pixar festeggia il suo 40esimo anniversario con l’uscita di Jumpers – Un salto tra gli animali, il nuovo progetto diretto da Daniel Chong (We Bare Bears). La pellicola è il 30esimo lungometraggio della Pixar e vede nel cast vocale Piper Curda, Dave Franco, Bobby Moynihan e Jon Hamm. Noi ne abbiamo parlato in questa recensione, ma per i più curiosi che si stanno ponendo la fatidica domanda sulla scena post credits, possono trovare una riposta poche righe più in basso. Quante scene post credits ha il film?. Jumpers ha ben due scene post credits. La prima, subito dopo l’inizio dei titoli i coda, vede la lucertola, il castoro e l’orsa giocare con la maschera dello pseudo robot del sindaco Jerry prima di essere tempestivamente presa da un gufo come se fosse la sua preda. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Jumpers: Un salto tra gli animali – Il film ha scene post-credits?

‘Jumpers – Un Salto tra gli animali’: annunciate le voci del film d’animazioneDisney Italia ha annunciato le voci italiane del film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali, in arrivo nelle sale...

Leggi anche: Anaconda: quante scene post-credits ha il film?

Pixar's Hoppers has so many Cameos #shorts #pixar #pixarstyle #disney #disneyplus #hoppers #pixarfan

Una raccolta di contenuti su Jumpers Un salto tra gli animali Il....

Temi più discussi: Con 'Jumpers - Un Salto tra gli Animali', 'Pixar torna alla sua essenza'; Jumpers – un salto tra gli animali; Jumpers, com'è il nuovo film Pixar con gli animali: la recensione; Jumpers - Un salto tra gli animali, trama e recensione del nuovo cartoon Disney Pixar in uscita oggi.

Jumpers - Un salto tra gli animali, trama e recensione del nuovo cartoon Disney Pixar in uscita oggiNatura e politica, ambientalismo e conflitto, istinto e responsabilità collettiva. Il cartone intreccia temi che parlano direttamente del presente. rtl.it

Cosa aspettarsi da Jumpers - Un salto tra gli animali, il nuovo film Pixar su animali e naturaCom'è e di che parla Jumpers - Un salto tra gli animali: il nuovo film Pixar dove ci sono avventura, tecnologia e messaggio ecologista, nelle sale dal 5 marzo 2026. tag24.it