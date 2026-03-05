Joao Pedro ha segnato una tripletta contro l'Aston Villa, regalando ai tifosi una serata memorabile. La sua prestazione ha attirato l’attenzione sui social, dove si discute principalmente dell’evento senza aggiungere commenti o polemiche. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra, e la prestazione dell’attaccante ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori.

L’attaccante dei Blues era in ottima forma mentre il Chelsea ha fatto un grande passo avanti verso la Champions League la prossima stagione Mercoledì l’attaccante brasiliano ha segnato tre gol nella partita di Premier League, segnando la sua prima tripletta per il club e aiutando gli ospiti a conquistare tre punti preziosi. Il risultato ha portato il Chelsea al quinto posto in classifica, a soli tre punti da Villa, la cui forma recente ha iniziato a peggiorare. Pedro è diventato sempre più influente sotto la guida dell’allenatore Liam Rosenior, con il 23enne che ora ha segnato otto dei suoi 14 gol in campionato nelle ultime otto partite. Riflettendo sulla sua prestazione straordinaria, Pedro ha detto che era il momento che stava aspettando da quando è arrivato al club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Joao Pedro si gode una “notte da sogno” dopo la tripletta all’Aston Villa

Uragano Joao Pedro: il Chelsea affossa l’Aston Villa Douglas Luiz illude i padroni di casa portandoli in vantaggio dopo appena 2 minuti, ma Palmer e Joao Pedro (con una tripletta) cambiano le sorti della partita: è dominio Chelsea #Tuttosport x.com

