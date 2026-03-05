Jannik Sinner la dolorosa confessione | Quello a cui ho pensato troppo

Jannik Sinner si è aperto prima di partire per il torneo di Indian Wells, il primo 1000 della stagione. Ha spiegato che il 2025, anno in cui non ha potuto giocare, gli è rimasto impresso nelle menti, e ha commentato che questo ha influenzato i suoi pensieri. La sua confessione riguarda le emozioni che ha vissuto e le riflessioni che ha fatto in vista di questa competizione.

Jannik Sinner si è confidato prima di Indian Wells. "Sicuramente un torneo molto speciale in primis perché è il primo 1000 dell’anno e poi pensando al 2025 quando non ho potuto giocare - ha detto -. Siamo in un posto che è molto bello e ci sono i campi qua dietro, ci sono le montagne. È molto difficile giocare a tennis qua perché può essere tanto vento a volte, giochiamo ovviamente tanto a tennis, ma a volte una scapattina al golf e c’è e quindi niente, no? Sono molto contento, mi sento di nuovo in forma e ci siamo allenati veramente tanto in quest’ultima settimana e mezza. Tante ore in campo, tanta palestra, quindi mi sento di nuovo bene e ovviamente speriamo un buon torneo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è un filo che lega le ultime due stagioni di Jannik Sinner al deserto californiano: si chiama semifinale.

Roger Federer onesto su Sinner: "Solo una volta ho pensato: ora so come giocherei contro Jannik"

Sinner, due sconfitte e una crescita: cosa cambia davvero nel 2026

