Italia spaccata in due MeteoGiuliacci | dove piove nel weekend

Una nuova perturbazione si sta avvicinando all’Italia nei prossimi giorni, ma incontrerà resistenza a causa dell’alta pressione che si estende sul Paese. Secondo le previsioni di MeteoGiuliacci, alcune zone saranno interessate dalle precipitazioni durante il fine settimana, mentre altre resteranno relativamente asciutte. La situazione meteorologica si configura come una divisione tra regioni piovose e altre più stabili.

Quando cambia il tempo. Giuliacci: "Fase primaverile", la data della svolta Una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia nei prossimi giorni, ma faticherà ad avanzare a causa dell’alta pressione. Il risultato sarà un Paese diviso: alcune regioni avranno cielo nuvoloso e piogge a tratti, mentre altre resteranno stabili e asciutte. Le temperature, invece, rimarranno quasi ovunque sopra la media, con clima piuttosto mite. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it Venerdì 6 marzo piogge sparse interesseranno soprattutto Calabria, Sicilia e Sardegna. Sabato 7 marzo i rovesci coinvolgeranno anche Puglia e Basilicata. Domenica 8 marzo le precipitazioni si estenderanno a gran parte del Sud e delle Isole, con possibili sconfinamenti su Lazio e Toscana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

