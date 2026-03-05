Italia il fisco peggiore d’Europa

L’Italia si posiziona al penultimo posto nella classifica europea sulla pressione fiscale, secondo la Tax Foundation. La ricerca valuta i sistemi tributari dei paesi europei, evidenziando che il nostro paese ha il livello di tassazione più elevato rispetto agli altri. La classifica si basa su diversi indicatori di carico fiscale, analizzando le imposte su lavoro, consumo e capitale.

Fisco, industria e pensioni. Il governo si è mosso tanto, ma l'economia è rimasta ferma L’Italia ha il peggiore fisco d’Europa. Lo dice la Tax Foundation nella sua classifica annuale sui sistemi tributari europei, che include i 27 membri dell’Ue più Svizzera, Turchia, Regno Unito, Norvegia e Islanda. Lo studio si concentra su cinque aree: tassazione del reddito d’impresa, del reddito delle persone fisiche, dei consumi, dei capitali e dei redditi esteri. All’interno di ciascuna di esse, i ricercatori della Tax Foundation guardano a due aspetti in particolare: la competitività (la capacità di attrarre basi imponibili tenendo sotto controllo le aliquote marginali) e la neutralità (la minimizzazione delle distorsioni). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Fisco, Italia quarta per tasse (42,8% del Pil) nella classifica dell’Ocse: al primo posto la DanimarcaC’è un dato, nell’ultimo Revenue Statistics dell’Ocse, che riaprirà inevitabilmente il dibattito sul fisco italiano: nel 2024 le entrate tributarie sono salite al 42,8% del Pil, in aumento di 1,2 ... corriere.it

