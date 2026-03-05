L’Italia ha annunciato la lista dei preconvocati per i prossimi playoff, con Verratti incluso. Tra le scelte di Gattuso ci sono anche aggiornamenti su Palestra, Chiesa e Zaniolo. Si parla di una mossa di Buffon e Bonucci per convincere Verratti a tornare in nazionale. La convocazione è attesa per il 26 marzo 2026, data che i tifosi seguono con attenzione.

Mercato Juve: il futuro in Europa deciderà gli acquisti in entrata. Ecco gli obiettivi per il centrocampo Lucumi Bologna, il futuro è un rebus! Dalla proposta di rinnovo alle sirene dalla Premier: ecco come mai non è stato ceduto la scorsa estate Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. E quel gesto del portoghese.Cosa ha fatto Varane svela: «Ecco cosa mi ha colpito del Como. Nico Paz deve stare dove si sente felice, sul futuro di Fabregas vi dico questo» Collovati sul derby: «Non capisco le critiche ad Allegri, ma lo Scudetto è già assegnato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Italia, Gattuso stila la lista dei preconvocati per i playoff: c’è Verrati! Cosa filtra sulle scelte su Palestra, Chiesa e Zaniolo

Leggi anche: Italia, piano Gattuso: tour per l’unità e l’azzardo Palestra verso i playoff

Infortunio Rrahmani, dal Kosovo spaventano: a rischio i playoff dei Mondiali a marzo. Cosa filtra sulle sue condizioniPsg, rivelazioni dalla Francia sul futuro di Marquinhos! Ha risposto così alle sirene dall’Arabia Saudita ma…Cosa può succedere Juventus, McKennie da...

Una raccolta di contenuti su Italia Gattuso stila la lista dei....

Temi più discussi: Niente stage? Si fa gruppo a cena: Buffon e Gattuso come Riva e Lippi, amore azzurro; Le maglie dell'Italia più amate: dal 2006 al 2020, la classifica; Quando gioca l’Italia nei playoff e cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026; Inter e Nazionale in soccorso di Bastoni. E per Gattuso non si tocca.

La svolta Mondiale di Gattuso: richiamato in Nazionale dopo quasi 3 anni. E stavolta c'è pure ChiesaTra i pre-convocati dell'Italia l’ex esterno della Juve, niente da fare invece per Zaniolo. Per i playoff verrà arruolato anche Palestra ... tuttosport.com

Gattuso non farà esperimenti ai play-off, l’unica novità nelle convocazioni potrebbe essere PalestraIl ct della Nazionale italiana Rino Gattuso sta riflettendo sulle convocazioni per i play-off dei Mondiali 2026. ilnapolista.it

“La guerra si avvicina drammaticamente all’Europa e all’Italia. L’aggressione all’Iran non ha alcuna copertura Onu. Davanti a una eventuale richiesta USA di utilizzare basi militari o istallazioni, da Sigonella a Niscemi, l’Italia abbia il coraggio di dire no, come i - facebook.com facebook

L’Italia di Giorgia Meloni è il Paese in cui il Parlamento viene convocato per ascoltare i ministri di esteri e difesa sulla “più drammatica situazione internazionale degli ultimi decenni”, ma lei non c’è. Forse perché un’ora prima aveva già detto tutto a una radio. x.com