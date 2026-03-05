istituto marconi tre borse di studio

A San Giovanni sono state consegnate tre borse di studio da 500 euro ciascuna ai diplomati 2025 dell’Istituto Professionale "G. Marconi". I riconoscimenti sono stati assegnati dalla Società Operaia sangiovannese. La cerimonia è stata preceduta da un momento di approfondimento dedicato a un tema di stringente attualità: la sicurezza nei luoghi di lavoro e nei locali pubblici, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti a Crans Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno. Non a caso l’incontro è stato intitolato "Se LO consci LI eviti. Conoscere il rischio per evitare gli incidenti sui luoghi di lavoro e nei locali per il tempo libero", un gioco di parole per richiamare l’attenzione sull’importanza della consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

