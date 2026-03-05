israele i dilemmi di una guerra che si preannuncia lunga

Israele si trova di fronte a una guerra che si preannuncia lunga, con il governo guidato da Benjamin Netanyahu che valuta attentamente le proprie mosse. La decisione di condurre un’offensiva contro l’Iran coinvolge molteplici considerazioni e strategie, mentre si prepara a affrontare un conflitto che si prevede complesso e prolungato. La situazione resta tesa e in continua evoluzione.

La madre di tutte le battaglie di Israele è in corso e Benjamin Netanyahu e il suo governo pesano le opzioni per condurre l’offensiva contro l’Iran in maniera più strategica e con esito vincente. Questa volta non c’è ambiguità, come a giugno 2025, quando l’attacco all’Iran era stato giustificato con la lotta al programma nucleare. Ora l’obiettivo è chiaro è semplice: smantellare la Repubblica Islamica, rovesciarne il regime, cambiare per sempre l’Iran. In prospettiva, ma questo ufficialmente non viene detto, magari scomporne il territorio su faglie etniche o provocare una guerra civile capace di togliere di mezzo un rivale esistenziale. Lo... 🔗 Leggi su It.insideover.com

