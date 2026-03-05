Ispezioni nel pub El Paso durante una serata di ballo | scattano sanzioni e una denuncia

Durante una serata di ballo, sono state effettuate ispezioni nel pub El Paso da parte delle forze dell'ordine. In seguito ai controlli, sono state comminate sanzioni e presentata una denuncia. L'operazione rientra nelle attività di verifica sugli esercizi pubblici e locali di spettacolo, che proseguono sul territorio in conformità alle decisioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e alle direttive ministeriali.

Il personale della divisione di polizia amministrativa della questura, insieme ai militari della guardia di finanza e ai vigili del fuoco, ha effettuato un'ispezione all'interno di un noto locale del capoluogo, El Paso, a Borgo Piave, nel quale era in corso una serata danzante con musica dal vivo e dj set, che era stata ampiamente pubblicizzata anche sui social network. L'attività, come risultato dagli accertamenti, risultava in possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento di spettacoli, ma per una capienza massima di 186 persone. Durante l'ispezione è stata però accertata la presenza di oltre 300 avventori, dunque ben oltre il limite consentito.