Iscrizioni Istituti Tecnici | prevale il settore tecnologico 19,99% ma l’economico domina in alcune regioni del Nord
Secondo i dati regionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle iscrizioni 20262027, il settore tecnologico degli istituti tecnici ha una quota media del 19,99%, mentre in alcune regioni del Nord il settore economico risulta più diffuso. L’analisi, condotta dal Centro studi, evidenzia differenze significative tra le aree geografiche per quanto riguarda le preferenze degli studenti.
I dati regionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle iscrizioni 20262027 (analizzati dal nostro Centro studi) mostrano che, all’interno degli istituti tecnici, è il settore tecnologico a raccogliere mediamente le quote più alte, anche se con differenze territoriali rilevanti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scuola, i numeri delle iscrizioni: istituti tecnici e professionali i più gettonati, ma tengono i liceiSecondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale, in tutta la provincia di Ravenna sono state 8.
Iscrizioni scuola 2026/2027 in Emilia-Romagna: storico sorpasso con il 53% di iscritti agli istituti tecnici e professionali a fronte del 46,7% dei liceiLe iscrizioni 20262027 in Emilia-Romagna evidenziano un eccezionale successo digitale con 105.
Approfondimenti e contenuti su Istituti Tecnici.
Temi più discussi: Iscrizione scuola superiore 2026, i licei battono gli istituti tecnici: i dati; Iscrizioni scolastiche, in flessione gli istituti tecnici; Iscrizione scuola superiore 2026, i licei battono gli istituti tecnici: i dati; Iscrizioni scuola Sicilia 2026/2027: boom dei Licei al 61,9%, calano gli Istituti Tecnici al 26,8%.
Iscrizioni scolastiche, in flessione gli istituti tecniciIl calo supera i 2 punti, anche se il dato (36,7%) rimane superiore a quello nazionale. I licei restano la prima scelta, con oltre il 51% ... rainews.it
Iscrizione scuola superiore 2026, i licei battono gli istituti tecnici: i datiNonostante la crescita degli istituti tecnici e professionali, gli studenti italiani continuano a privilegiare i licei, con particolare interesse verso le scienze umane e i percorsi economico-sociali. tg24.sky.it
Iscrizioni scuola in Sicilia: alle superiori è preferito il liceo, bene anche gli istituti tecnici e i professionali x.com
Oltre la metà degli studenti sceglie i licei. Le iscrizioni al prossimo anno scolastico delle scuole superiori conferma che questa opzione è preferita dal 55,88% (era il 55,99 nell’anno scolastico 2025/2026). Un lieve calo viene registrato anche dagli istituti tecnici - facebook.com facebook