Iscrizioni i licei restano i più scelti

I licei continuano a essere la scelta più popolare tra gli studenti in Puglia, con un leggero aumento in termini percentuali rispetto agli anni precedenti. Nel contempo, si registra una crescita più contenuta, ma costante, anche nelle iscrizioni ai percorsi professionali. I dati evidenziano una preferenza ancora marcata per le scuole di indirizzo classico e scientifico, mentre le iscrizioni ai professionali si mantengono su livelli stabili.

In Puglia reggono i licei, aumentano in termini percentuali - per quanto in modo lieve - gli iscritti ai professionali. È quanto emerge dalle scelte dei ragazzi per l'anno scolastico 202627. Nel tacco d'Italia il 57,21% degli studenti ha scelto un liceo. Domina, ovviamente, lo scientifico, come avviene ormai da molti anni: 15% per l'indirizzo tradizionale, 9,7% per l'opzione scienze applicate (entrambi, comunque, in leggera variazione negativa rispetto all'anno scorso). All'8% il liceo delle scienze umane, al 7,66% invece il linguistico. Resta un flop il Made in Italy: 0,12%. I dati È un caso, invece, l'adesione al liceo classico, in calo un po' in tutta Italia ma stabile nel Lazio e nelle regioni del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Scuola, i numeri delle iscrizioni: istituti tecnici e professionali i più gettonati, ma tengono i liceiSecondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale, in tutta la provincia di Ravenna sono state 8.

Studenti in calo ma alle superiori più iscritti. I licei restano al comando con il 57,7%FIRENZE Calano ancora, nel complesso, i nuovi iscritti per l'anno scolastico 2026-2027, ma le scuole superiori vanno in controtendenza e registrano...

