Iscrizione alle superiori la storia di uno studente di 14 anni | tre scuole indicate e 7 indirizzi ma resta senza posto

Cassano Magnago (Milano) – La storia di un ragazzo di 14 anni di Cassano Magnago apre una riflessione su come avviene l’accesso all’istruzione nella provincia di Varese. Lo studente al momento dell’iscrizione, si è visto chiudere le porte di tre istituti tra Busto Arsizio e Gallarate. Tre scuole, sette indirizzi diversi indicati, nessuna possibilità. Una situazione che solleva interrogativi: è possibile che nel 2026 un ragazzo non riesca a trovare posto in un liceo? E soprattutto, è normale che la residenza o pochi chilometri di distanza possano decidere il futuro scolastico di uno studente? Il nodo dei criteri di selezione Il paradosso è ancora più evidente se si guarda ai numeri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

