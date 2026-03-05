Iran Vannacci | Senza un intervento di terra il cambio di regime è impossibile

Un ufficiale italiano ha dichiarato che per cambiare il regime in Iran sarebbe necessario un intervento militare sul territorio. La sua affermazione si basa sulla convinzione che senza un'azione diretta sul campo, il cambio di potere nel paese risulterebbe molto complesso o impossibile. La sua analisi si concentra sulla difficoltà di influenzare la situazione senza un intervento armato.

Un eventuale cambio di regime in Iran sarebbe molto difficile da ottenere senza un intervento militare diretto sul terreno. È la valutazione espressa da Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, intervenuto nel corso di un incontro con la stampa estera a Roma.Secondo Vannacci, l’ipotesi di un “regime change” a Teheran appare complessa alla luce della storia recente dei conflitti internazionali. “Se l’obiettivo dichiarato è un regime change in Iran, ritengo non sia facile da ottenere”, ha spiegato Vannacci.“La storia dimostra che senza un intervento di terra il cambio di regime è impossibile”, ha aggiunto, sottolineando come le operazioni militari basate esclusivamente su bombardamenti o attacchi a distanza raramente producano trasformazioni politiche profonde nei Paesi coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

