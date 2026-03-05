Iran Trump | Devo essere coinvolto nella scelta del nuovo leader

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di dover essere coinvolto personalmente nella scelta del prossimo leader dell’Iran. La sua affermazione riguarda la partecipazione diretta degli Stati Uniti in un processo che riguarda il paese mediorientale. Non sono stati forniti altri dettagli sulla natura di questo coinvolgimento o sulle modalità con cui si intende intervenire.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di “dover essere personalmente coinvolto” nella scelta del prossimo leader dell’Iran. Nel corso di un’intervista telefonica con Axios, Trump ha detto: “Stanno perdendo tempo. Devo essere coinvolto nella nomina, come con Delcy (Rodriguez) in Venezuela”. “Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran”, ha dichiarato Trump nell’intervista citata da Axios. Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, è sopravvissuto agli attacchi aerei di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, nei quali suo padre è stato ucciso, hanno riferito ieri fonti iraniane a Reuters. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

