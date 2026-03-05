iran troppi missili e droni finiti a segno jet usa a caccia degli arsenali e dei lanciatori

Il 5 marzo 2026, le forze militari iraniane hanno lanciato numerosi missili e droni che hanno raggiunto i loro obiettivi. Gli Stati Uniti hanno inviato aerei da combattimento nella regione per intercettare gli arsenali e i sistemi di lancio. I Guardiani della Rivoluzione iraniani continuano a resistere e a utilizzare le munizioni a loro disposizione.

Roma, 5 marzo 2026 - I Guardiani della Rivoluzione resisteranno finché potranno, finché avranno munizioni. Questo è quanto si stanno chiedendo probabilmente a Washington, vista la quasi sorprendente risposta di Teheran all’attacco di Usa-Israele. Una ritorsione che si è concretizzata con migliaia di missili e droni scagliati in tutte le direzioni, contro Israele e i Paesi del Golfo che ospitano le basi statunitensi. Molti intercettati, ma non tutti, e ora Washington e Tel Aviv si trovano davanti a una missione più complicata del previsto. Scorte misteriose Se di navi e aerei si sa tutto, delle quantità di missili e droni nascosti nelle gallerie dello Stato Islamico si sa poco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

