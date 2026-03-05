I curdi sono tornati a essere protagonisti sulla scena geopolitica, questa volta assumendo una posizione contro il governo iraniano. La loro presenza si fa sentire in un momento di tensioni crescenti nella regione, evidenziando un rinnovato coinvolgimento in questioni di ordine politico e militare. La ripresa delle attività curde rappresenta un elemento di novità nel quadro attuale del Medio Oriente.

Tornano sullo scenario geopolitico i curdi, stavolta in funzione anti-ayatollah. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Iran, tornano sullo scenario geopolitico i curdi

Leggi anche: Trump tra Venezuela, Iran e petrolio: un preciso disegno geopolitico o caos calcolato?

I curdi attaccano l’IranI curdi in campo contro Teheran? L’operazione militare sarebbe già iniziata, secondo diverse fonti.

Iran, tornano sullo scenario geopolitico i curdi

Una raccolta di contenuti su Iran tornano sullo scenario geopolitico....

Temi più discussi: E ora cosa può succedere in Iran? I quattro scenari del conflitto; Iran, due richieste Usa avvicinano l'attacco: cosa vuole Trump, cosa offre Teheran; Iran: la fine di un incubo, il timore del caos; Iran, petrolio e azionario sotto pressione. I gestori: sui mercati shock temporaneo (per ora).

Guerra Iran: oro, petrolio, VIX, S&P 500 e bond nello scenario peggiore con recessione globaleNon meno importante lo Stretto di Hormuz riapre senza danni significativi alle infrastrutture energetiche regionali. Rimane un premio di rischio geopolitico residuo, con i prezzi del petrolio che si ... milanofinanza.it

Iran, via libera del Senato alla risoluzione di maggioranzaI ministri Tajani e Crosetto in Parlamento (prima alla Camera e in Senato nel pomeriggio) sulla evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei paesi del Golfo. L' ... repubblica.it

Guerra Usa-Iran, anche la cantante BigMama tra gli italiani rientrati da Dubai - facebook.com facebook

Trump, l'Iran e il caso Vance: c'è chi dice no alla Casa Bianca x.com