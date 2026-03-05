Iran tensione alle stelle tra Tajani e Renzi Il ministro | Facile andare nel Golfo per fare conferenze ben pagate E cita in latino – Il video

Il ministro ha commentato in modo critico le recenti visite nel Golfo, affermando che è facile recarsi lì per partecipare a conferenze ben retribuite. Durante un intervento pubblico, ha citato un detto in latino, “Risus abundat in ore stultorum”, e ha mostrato un video come esempio delle sue opinioni. La tensione tra lui e un altro politico italiano si è così intensificata.

«Risus abundat in ore stultorum” (“Il riso abbonda sulla bocca degli stolti”)». Con queste parole il ministro degli Esteri Antonio Tajani nelle sue comunicazioni nell’Aula del Senato sul conflitto in Iran e la richiesta di aiuti dai Paesi del Golfo ha ribattuto a chi, dai banchi dell’opposizione lo ha criticato. «Qualcuno, non conoscendo evidentemente le misure di sicurezza, aveva ironizzato perché abbiamo dato alcune indicazioni di massima per evitare di essere colpiti in caso di attacco, soprattutto in caso di attacco si sa che quando c’è un’esplosione si rompono i vetri e possono entrare nelle schegge dentro, ma anche i vetri che si... 🔗 Leggi su Open.online

Renzi attacca il governo, la risposta di Tajani: “È nervoso? Facile andare nel Golfo a fare conferenze ben pagate…”Scintille in Aula al Senato tra il senatore di Iv, Matteo Renzi, e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante le comunicazioni di quest’ultimo...

Attacco in Iran, Tajani: "Nessun italiano coinvolto in Iran e nel Golfo" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "La prima notizia positiva è che non c'è neanche un italiano coinvolto negli attacchi molteplici che ci sono...

