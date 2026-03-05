Iran Tajani alla Camera | C’è concreta possibilità che il conflitto si allarghi

Tajani e Crosetto sono entrati nell’Aula di Montecitorio per aggiornare il Parlamento e i cittadini sulla situazione attuale in Iran e nel Medio Oriente. Durante l’intervento, Tajani ha affermato che esiste una concreta possibilità che il conflitto in quella regione si espanda ulteriormente. La discussione si concentra sui recenti sviluppi e sulla complessità della crisi in corso.

Antonio Tajani e Guido Crosetto sono nell’Aula di Montecitorio per informare il Parlamento e la cittadinanza sulla complessa situazione in corso in Iran e, in generale, in Medio Oriente. Una situazione complessa, in corso ormai da 6 giorni, e dal destino ancora incerto. A seguito del primo attacco americano e israeliano nei confronti di Teheran, il conflitto si è espanso ad una velocità impressionante. Quasi tutti i Paesi del Golfo sono stati colpiti da raid e bombardamenti di matrice iraniana. Una vera e propria rappresaglia nei confronti degli Usa. Attacchi che hanno generato un’incertezza destabilizzante e che hanno messo in pericolo la popolazione civile, anche quella composta di italiani presenti in questi territori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Iran, Tajani e Crosetto alla Camera: “Rischio concreto di allargamento del conflitto”“La gravità della situazione richiede a tutti noi, governo e parlamento, un’assunzione di responsabilità condivisa”.

Tajani e Crosetto alla Camera, al via le comunicazioni del governo sulla guerra in IranAGI - Al via nell'Aula della Camera, le comunicazioni del governo sulla guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente.

