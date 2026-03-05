Iran slitta l’incoronazione del figlio di Khamenei

Martedì sera sembrava ormai certo che il figlio dell’ayatollah Khamenei avrebbe preso il suo posto, dopo la morte dell’attuale leader avvenuta nel suo compound a Tehran durante i primi bombardamenti sull’Iran. Tuttavia, l’incoronazione è stata rinviata e non sono stati annunciati nuovi dettagli sulla data o sulle modalità del passaggio di consegne.

Martedì sera la partita per la successione all’ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel suo compound a Tehran nel corso della prima giornata di bombardamenti sull’Iran, sembrava cosa fatta. L'emittente Iran International aveva infatti indicato come nuova Guida Suprema del Paese il figlio 56enne dello stesso Khamenei, Mojtaba. La sua scelta avrebbe dovuto essere ufficializzata ieri mattina e invece da Tehran non è arrivata nessuna conferma, nel timore che il prescelto (che sia davvero Mojtaba o qualcun altro) possa diventare immediatamente un bersaglio per gli americani e ancor di più per gli israeliani. Quanto Gerusalemme sia informata pressoché. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Khamenei dopo Khamenei: il figlio di Alì sarà la Guida Suprema. Trump: “Distrutte le difese dell’Iran”Roma, 4 marzo 2026 - “I leader che avevamo pensato per l’Iran sono morti”, diceva ieri Donald Trump sul futuro della Guida suprema.

Chi è Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran e figlio del dittatore mortoL'assemblea degli Esperti ha eletto Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Alì Khamenei, a Guida Suprema della Repubblica islamica...

