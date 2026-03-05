Iran Patuanelli M5s | Non dobbiamo abbassare sempre il capo con gli Usa esiste un’alternativa e Sanchez lo ha dimostrato

Il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha affermato che non bisogna sempre piegarsi agli Stati Uniti, sottolineando che esistono alternative, come ha dimostrato il leader spagnolo. Ha anche espresso una ferma opposizione all’utilizzo delle basi militari per attacchi in zone di conflitto, ritenendo inaccettabile la loro impiego in contesti di guerra in espansione.

“Siamo profondamente contrari all’uso delle basi per attacchi militari in una zona di guerra che sta esplodendo e ampliando le aree di conflitto”. Stefano Patuanelli, senatore e vicepresidente del M5s, interviene a 24 Mattino, su Radio24, sulla linea italiana circa la crisi mediorientale dopo gli attacchi contro l’Iran avviati da Stati Uniti e Israele e le successive rappresaglie iraniane contro vari Paesi del Golfo. In Parlamento il governo ha ribadito, con le comunicazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani e del ministro della Difesa Guido Crosetto, una posizione improntata alla solidarietà difensiva verso gli alleati. La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

