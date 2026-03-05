Iran nuovi bombardamenti Pasdaran rivendicano abbattimento caccia Usa

Nella regione si sono registrati nuovi bombardamenti da parte di Stati Uniti e Israele, che hanno intensificato le operazioni militari in Iran. I pasdaran hanno annunciato di aver abbattuto un caccia F-15 americano nel sudovest del Paese, confermando un episodio di violenza tra le parti coinvolte. La situazione rimane tesa con interventi militari in corso.

Continuano i raid di Stati Uniti e Israele sull’Iran. I pasdaran rivendicano di aver abbattuto un caccia F-15 americano nel sudovest del Paese. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

