Iran Meloni | Preoccupata situazione è sempre più instabile e imprevedibile

Il governo italiano esprime preoccupazione per la crescente instabilità internazionale, sottolineando una crisi evidente nel rispetto del diritto internazionale e nelle attività degli organismi multilaterali. La ministra degli Esteri ha commentato la situazione attuale, evidenziando come questa condizione contribuisca a un mondo percepito come sempre più caotico e imprevedibile.

(Adnkronos) – "Sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale e degli organismi multilaterali, che sta generando un mondo sempre più governato dal caos. Era purtroppo prevedibile dopo l'anomalia totale di un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che invadeva un suo vicino chiaramente più debole. Come abbiamo visto, la. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Iran, Giorgia Meloni: “Preoccupata dalla crisi del diritto internazionale, il mondo è governato dal caos”

Dopo il discorso più lungo di sempre crescono i dubbi sulla salute mentale di Trump: per il 61% degli americani è «più imprevedibile con l’età»Negli Stati Uniti cresce la preoccupazione tra gli elettori per la salute mentale del presidente Donald Trump, a poco più di un anno dall’inizio del...

Tutto quello che riguarda Iran Meloni Preoccupata situazione è....

Temi più discussi: Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Iran, Giorgia Meloni: Non siamo in guerra e non ci entriamo; Iran, Meloni: Mi preoccupa allargamento guerra in Europa, questa crisi figlia dell’attacco a Kiev; Guerra all’Iran? Colpa di Putin. L’attacco spiegato da Meloni.

Iran: Meloni, preoccupata su diversi fronti, anche per ripercussioni su Italia (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mar - La situazione in Medio Oriente preoccupa, e direi su diversi fronti. Lo ha detto la presidente del ... ilsole24ore.com

Iran: Meloni, preoccupata su diversi fronti, anche per ripercussioni su ItaliaQuella attuale che riguarda il Medio Oriente è una situazione che preoccupa e direi su diversi fronti, sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale. Oggi il mondo è go ... tg.la7.it

Più di 1000 morti in Iran, il conflitto scatenato da Stati Uniti e Israele si allarga oltre il Golfo Silurata una fregata iraniana nell’Oceano indiano Un missile di Teheran abbattuto dalla Nato in Turchia Iraq al buio Il ministro della guerra americana: vinciamo senza p x.com

#Iran Il Senato USA ha bocciato la risoluzione dei Dem che mirava a limitare i poteri militari di Trump nella guerra contro Teheran (53 contro, 47 a favore). Il risultato (ugualmente atteso alla Camera) offre al presidente quasi carta bianca per proseguire nelle - facebook.com facebook