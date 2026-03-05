iran meloni non siamo in guerra nessuna richiesta su uso basi

Il presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia non è in guerra e non intende entrarci. Durante un’intervista su Rtl 102, ha precisato che non ci sono richieste relative all’uso di basi militari italiane. Le sue parole chiariscono la posizione ufficiale del governo in merito alle tensioni attuali. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto delle dichiarazioni pubbliche sull’argomento.

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a “Non stop news” su Rtl 102.5. “In Italia abbiamo delle basi militari concesse all’utilizzo americano, in virtù di accordi che risalgono al 1954” secondo cui “ci sono delle autorizzazioni tecniche quando si parla chiaramente di logistica e di cosiddette operazioni non cinetiche”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Se arrivassero richieste di uso delle basi italiane per fare altro, penso che in quel caso dovremmo deciderlo insieme al Parlamento. A oggi però non abbiamo nessuna richiesta in questo senso”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

