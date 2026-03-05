Iran Margelletti | Atteggiamento Italia basato su realpolitik

L’Italia ha confermato di non essere coinvolta nel conflitto in Iran e di non avere intenzioni di parteciparvi in nessun modo. Secondo Margelletti, il governo italiano mantiene un atteggiamento basato sulla realpolitik e non sostiene azioni unilaterali che possano aggravare la situazione. La posizione italiana si distingue anche in relazione alle recenti dinamiche politiche e alle reazioni internazionali.

L'esperto: "Attentati? A Teheran non conviene, ma rischi da lupi solitari" L'Italia "non partecipa al conflitto in Iran in nessuna misura" e sostanzialmente "non è un Paese che apprezza le fughe in avanti, non solo con il governo Meloni". Lo ha affermato a LaPresse Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali. "Ora manderemo asset difensivi ai Paesi del Golfo, ma ci sono altre nazioni europee che hanno una postura più muscolare della nostra", ha aggiunto Margelletti. Quanto alla mancata presa di posizione dell'esecutivo sull'operazione militare avviata da Israele e Stati Uniti, "siamo storicamente schierati da una parte del mondo, si chiama realpolitik".