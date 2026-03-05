Iran l' ayatollah in tv | Spargete il sangue degli israeliani e di Trump

In Iran, la televisione di Stato ha mostrato un messaggio di un ayatollah che ha chiamato a spargere il sangue degli israeliani e di Donald Trump. La trasmissione ha suscitato scalpore e ha attirato l’attenzione internazionale sulla retorica adottata nel paese. La dichiarazione è stata trasmessa pubblicamente senza modifiche o censure, evidenziando il tono forte e diretto del messaggio.

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso un messaggio di un ayatollah in Iran che chiede lo “spargimento” di sangue degli israeliani e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A parlare è l’ayatollah Abdollah Javadi Amoli e rappresenta una delle poche dichiarazioni di religiosi diffuse nella Repubblica Islamica dall’inizio degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro Teheran, sabato scorso. “Siamo ora sull’orlo di una grande prova e dobbiamo fare attenzione a preservare pienamente questa unità, a preservare pienamente questa alleanza”, ha affermato l’ayatollah nel messaggio in cui chiede poi “lo spargimento del sangue sionista, lo spargimento del sangue di Trump e di altri come lui”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

