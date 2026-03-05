Iran la successione dell’?yatoll?h Khamenei

L’iraniano palazzo Beit-e Rahbari è stato colpito da un missile israeliano, causando la morte dell’ayatollah seyed Ali oseyni Khamenei. La sua uccisione ha generato discussioni sul possibile futuro della Repubblica Islamica. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato reazioni a livello internazionale. La situazione attualmente si concentra sulle conseguenze di questo attacco e sulle decisioni politiche in arrivo.

La morte dell’?yatoll?h seyyed ?Alì?oseyni Khamenei, ucciso per mano di un missile israeliano lanciato sul palazzo Beit-e Rahbari, ha aperto un ampio dibattito sul futuro della Repubblica Islamica. La Guida Suprema dell’Iran, infatti, è oggi un titolo ancora vacante, sebbene numerose speculazioni da un paio di giorni stiano già identificando un successore. L’ennesimo raid criminale. L’operazione Epic Fury – o Roaring Lion, a seconda che lo si chieda agli americani o agli israeliani – è iniziata da ormai sei giorni, e ha colpito immediatamente al cuore dell’altopiano persiano. Alle 9.45 del mattino (ora iraniana) del 28 febbraio, un missile è caduto sul palazzo della Guida Suprema, e il corpo dell’?yatoll?h è stato rinvenuto durante i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

