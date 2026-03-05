Iran la diretta Tel Aviv fortissime esplosioni Cipro l' asse Roma-Pargi-Atene
Nella giornata di oggi, si segnalano forti esplosioni a Tel Aviv e un intervento militare degli Stati Uniti che ha affondato una nave iraniana al largo dello Sri Lanka. Nel frattempo, notizie provenienti da Cipro indicano l’attivazione di un asse tra Roma, Pargi e Atene, mentre la regione continua a essere teatro di tensioni e azioni militari.
Nuovo giorno di guerra in Medio Oriente. Gli Usa attaccano l'Iran in mare con l'affondamento a largo dello Sri Lanka di una nave militare di Teheran. le forze del regime rispondono con attacchi nello stretto di Hormuz, mentre in queste ore vengono smentite le voci di una possibile offensiva di terra da parte di milizie curde. Qui di seguito la cronaca della giornata Ore 14.29 - Parigi precisa: “Aerei Usa nelle basi francesi ma solo sul territorio nazionale” Non sono le basi militari francesi in Medio Oriente ad essere state concesse per l'utilizzo da parte di aerei americani, ma la sola base di Istres, nel territorio nazionale. La precisazione è dello stato maggiore francese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Israele e Usa attaccano l’Iran, Teheran risponde con missili sulle basi nel Golfo. L’sms agli iraniani: «Lasciate la capitale». Esplosioni anche a Tel AvivIsraele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...
Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Trump: «Il successore? Mi chiederanno chi vorrei....». Colpita Dubai, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme
Esplosioni Tel Aviv. Meloni, telefonata con Macron per sostegno a Golfo e Cipro. Iran smentisce l'attacco sull'AzerbaigianL'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi su Teheran. Nelle ore precedenti l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva riferito che erano state udite ... leggo.it
Iran, il gran ayatollah emette la fatwa: Versate il sangue del nemico sionista e di TrumpAltra notte di fuoco in Medio Oriente. No del Senato alla limitazione dei poteri di Trump sulla guerra. I curdi e la Casa Bianca smentiscono l’offensiva via ... lastampa.it
Nella notte e durante le prime ore del mattino, Tel Aviv ha effettuato nuovi raid aerei sulle città di confine nel sud del Libano, a Beirut e nel campo profughi palestinese di Beddawi, a Tripoli, dove ci sarebbero almeno due morti e un ferito. Ad aver perso la vita p - facebook.com facebook
