Iran la diretta | la Cina già in ginocchio? Sospese tutte le esportazioni di carburante

In Iran, la situazione si fa ancora più tesa mentre la Cina ha sospeso tutte le esportazioni di carburante. Intanto, gli Stati Uniti hanno attaccato una nave militare iraniana a largo dello Sri Lanka, affondandola nel corso di un'operazione in mare. La regione è attraversata da nuovi scontri e tensioni che si aggiungono alle già numerose crisi in Medio Oriente.

Nuovo giorno di guerra in Medio Oriente. Gli Usa attaccano l'Iran in mare con l'affondamento a largo dello Sri Lanka di una nave militare di Teheran. le forze del regime rispondono con attacchi nello stretto di Hormuz, mentre in queste ore vengono smentite le voci di una possibile offensiva di terra da parte di milizie curde. Qui di seguito la cronaca della giornata Ore 6.35 - Media: “Israele ha ucciso un leader di Hamas” Secondo quanto riportato da alcuni media libanesi Israeleavrebbe ucciso “un leader di Hamas”. Durante le prime ore del mattino l’Idf ha bombardato i quartieri meridionali di Beirut, mentre un attacco separato a un edificio residenziale nel nord del Libano ha causato – secondo i media locali e l’agenzia di stampa statale – almeno due morti e un ferito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Iran, la diretta: la Cina già in ginocchio? Sospese tutte le esportazioni di carburante Leggi anche: Trump sfida ancora la Cina: dall’Iran al Venezuela, tutte le volte che gli Usa si sono infilati negli affari di Pechino Nonostante i dazi di Trump la Cina ha fatto registrare il record delle esportazioni nel 2025Le fabbriche cinesi hanno aumentato le esportazioni verso altre aree del mondo, in particolare Sud-est asiatico e Africa, utilizzando spesso questi... Approfondimenti e contenuti su Iran la diretta la Cina già in.... Temi più discussi: Guerra Usa-Iran, la diretta | Trump: distrutte le capacità militari dell’Iran; Attacco all'Iran, quinto giorno di guerra: diretta news oggi; Crisi Iran, la conferenza del Segretario della difesa Usa Hegseth - diretta; Iran, la conferenza del Segretario della difesa Usa Hegseth - la diretta. Guerra Iran, Media: «I curdi hanno lanciato un'offensiva di terra». Missile di Tehera verso la Turchia abbattuto dalla Nato. Iraq, esplosioni a ErbilUn attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale, secondo quanto riportato dai media statali. L'agenzia ... ilgazzettino.it Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in IranDal Mediterraneo all'Oceano Indiano, si allarga il conflitto. Abbattuto un missile di Teheran in Turchia. Gli Usa affondano una nave iraniana in Sri Lanka. I curdi smentiscono l'offensiva via terra. N ... tg24.sky.it #Iran Il Senato USA ha bocciato la risoluzione dei Dem che mirava a limitare i poteri militari di Trump nella guerra contro Teheran (53 contro, 47 a favore). Il risultato (ugualmente atteso alla Camera) offre al presidente quasi carta bianca per proseguire nelle - facebook.com facebook Se Rula Jebreal si schiera contro l’intervento in Iran di Stati Uniti e Israele, per me è un’ulteriore conferma che quella scelta era necessaria. x.com