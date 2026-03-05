Iran Kallas | Paesi del Golfo collaborino con Ucraina per tecnologia intercettazione droni

L’Alto rappresentante dell’Unione europea ha invitato i paesi del Medioriente, coinvolti nel conflitto contro l’Iran, a collaborare con l’Ucraina nello sviluppo e nell’utilizzo di tecnologie per l’intercettazione dei droni. La richiesta si concentra sulla condivisione di risorse e competenze per migliorare le capacità di difesa contro i drone. La proposta è stata comunicata pubblicamente e riguarda direttamente le nazioni coinvolte nella regione.

L’Alto rappresentante dell’Unione europea Kaja Kallas ha esortato i paesi del Medioriente, coinvolti nella guerra contro l’Iran, a collaborare con l’Ucraina sulla tecnologia di intercettazione dei droni. Kiev è stata pioniera nello sviluppo di questi sistemi di intercettazione dei droni a basso costo, che costano appena 1.000 dollari, riscrivendo le regole della difesa aerea e attirando l’attenzione di altri paesi. “Per quanto riguarda i droni e i droni intercettori, l’Ucraina è stata davvero in grado di produrne molti e può anche condividere queste conoscenze con i paesi del Golfo per incrementarne la produzione”, ha affermato Kallas da Bruxelles. 🔗 Leggi su Lapresse.it

