Iran il Palazzo dell' assemblea dei saggi bombardato mentre era in corso la riunione per eleggere la nuova Guida suprema

Durante una riunione di voto per eleggere la nuova Guida suprema, la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom è stata colpita da un attacco missilistico. L’agenzia di stampa Tasnim ha confermato l’attacco aereo israeliano, che ha coinvolto il Palazzo dell’assemblea mentre i partecipanti erano riuniti. Non sono state fornite altre dettagli sulle conseguenze dell’attacco.

Iran, la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom è stata colpita da un attacco missilistico, ha dichiarato l’agenzia di stampa Tasnim: l'attacco aereo israeliano è avvenuto "durante una votazione del consiglio, dopo che tutti si erano riuniti per eleggere la nuova Guida suprema dell'Iran". Lo scrive l'emittente israeliana Kan citando un funzionario di Tel Aviv. La sera prima anche la sede dell’Assemblea degli Esperti a Teheran era stata presa di mira da aerei statunitensi e israeliani. Iran, la sede dell’Assemblea degli Esperti a Qom è stata colpita da un attacco missilistico, ha dichiarato l’agenzia di stampa Tasnim: l'attacco aereo israeliano è avvenuto "durante una votazione del consiglio, dopo che tutti si erano riuniti per eleggere la nuova Guida suprema dell'Iran". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Media israeliani: colpita l'assemblea riunita per eleggere la nuova Guida suprema dell'Iran. «In corso bombardamenti sull'aeroporto di Teheran». Trump: «Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi»

