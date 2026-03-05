Iran il generale Camporini | Il vero rischio è la ripresa del terrorismo non i missili di Teheran

Un generale italiano ha dichiarato che il principale rischio non deriva dai missili di Teheran, ma dalla possibile ripresa del terrorismo. Le basi militari italiane potrebbero essere coinvolte in un eventuale scenario di conflitto, qualora gli Stati Uniti decidesse di utilizzarle contro l’Iran. La discussione sulla presenza di queste strutture potrebbe riaccendersi in un contesto di tensione internazionale.

Le basi militari presenti sul territorio italiano potrebbero tornare al centro del dibattito internazionale qualora gli Stati Uniti chiedessero il loro utilizzo in un eventuale scenario di attacco contro l’Iran. A delineare i possibili sviluppi e i rischi per l’Italia è il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa e dell’Aeronautica, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Secondo l’ex vertice militare, qualsiasi decisione sull’uso delle basi americane in Italia non potrebbe prescindere dal passaggio istituzionale previsto dalla normativa e dagli accordi bilaterali con Washington. Un percorso che coinvolgerebbe direttamente governo e Parlamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

