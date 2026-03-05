iran gli ayatollah disperati chiamano washington per negoziare la pace

Gli ayatollah iraniani hanno deciso di contattare Washington per avviare negoziati di pace. La notizia circola in ambienti ufficiali e si riferisce a un tentativo di dialogo tra le autorità iraniane e gli Stati Uniti. Secondo fonti vicine al ministero dell’Intelligence, questa mossa segnala un possibile cambiamento di strategia. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti delle trattative.

Che l’unica via d’uscita sia la resa, lo hanno capito anche i funzionari del ministero dell’Intelligence iraniano. Secondo quanto rivelato ieri dal New York Times, che cita funzionari mediorientali e occidentali coinvolti nelle discussioni, un giorno dopo l’inizio degli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, la Cia è stata contattata indirettamente con un’offerta per discutere le condizioni per porre fine al conflitto. Ma i funzionari israeliani, scrive il Nyt, hanno esortato Washington a ignorare l’approccio e, per ora, l’offerta non è considerata seria. Anche perché gli Stati Uniti e Israele stanno prevalendo sul campo e grazie alle «due forze aeree più potenti del mondo, avranno il controllo completo dei cieli iraniani» in meno di una settimana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

