Iran forte tensione tra Tajani e Renzi Il ministro | Facile andare nel Golfo per fare conferenze ben pagate

Durante una discussione in Senato sul conflitto in Iran e l’emergenza per i cittadini italiani, il ministro ha commentato la facilità di recarsi nel Golfo per partecipare a conferenze ben retribuite. La seduta si è accesa, trasformandosi in un confronto acceso tra Tajani e Renzi, con opinioni divergenti sulla situazione e sulla gestione delle crisi. La discussione si è protratta tra interventi e tensioni crescenti nell’aula.

L'Aula del Senato si è trasformata in un'arena incandescente durante le comunicazioni sul conflitto in Iran e la gestione dell'emergenza per i nostri connazionali. Al centro della tempesta, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha risposto con estrema durezza alle ironie sollevate dai banchi dell'opposizione riguardo alle linee guida di sicurezza diffuse dalla Farnesina. «Risus abundat in ore stultorum», ha sentenziato il titolare degli Esteri, citando il celebre adagio latino per stroncare le critiche di chi aveva ridicolizzato i consigli pratici rivolti ai civili in zone di guerra. Il Ministro ha rivendicato con forza la concretezza...

