Iran Formula1 senza problemi ma MotoGp verso il no al Qatar

La Formula 1 si svolge senza problemi evidenti, mentre la MotoGP si prepara a non disputare il Gran Premio in Qatar. La crisi in Medio Oriente ha portato a decisioni diverse tra i due sport motoristici, con la Formula 1 che sembra meno coinvolta, mentre la MotoGP valuta l’assenza dell’evento qatariota. La situazione si sviluppa in un momento di tensioni nella regione.

Roma, 5 mar. (askanews) – La Formula 1 è coinvolta solo in parte, almeno nell’immediato, dalla grave crisi in Medio Oriente. Il Gran Premio d’Australia a Melbourne si disputerà regolarmente, nonostante alcune difficoltà logistiche per i team. Le maggiori incognite riguardano le prossime settimane: ad aprile sono in calendario il Gran Premio del Bahrain e quello dell’Arabia Saudita. Se la crisi non dovesse rientrare, entrambi gli appuntamenti sono a rischio. La situazione resta fluida e il Circus monitora con attenzione ogni evoluzione. Più complicata la situazione della MotoGp. “È difficile che andremo là il 12 aprile, ma non posso dirlo con certezza adesso – ha dichiarato ieri Carmelo Ezpeleta l’amministratore delegato della società che gestisce il Motomondiale -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

MotoGP, Carmelo Ezpeleta ammette: “Difficile correre in Qatar il 12 aprile, ma abbiamo un piano B”Il Mondiale MotoGP 2026, cominciato ufficialmente lo scorso weekend con il Gran Premio di Thailandia, va in pausa adesso per tre settimane avendo il...

