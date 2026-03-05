Iran Crosetto | ‘se Paesi Nato o UE attaccati dovremo essere al loro fianco’

Il ministro della Difesa ha affermato che in caso di attacco a un paese della NATO o dell’Unione Europea, l’Italia si impegnerà a fornire supporto. Ha inoltre dichiarato che l’Iran non può usare droni contro Israele a causa della distanza e dei tempi di percorrenza. Le sue parole sono state pronunciate in un'intervista senza ulteriori dettagli sui possibili scenari.

“Lo stretto di Hormuz, come diceva prima, ha una rilevanza dal punto di vista economico straordinaria per tutto il mondo e la preoccupazione è che questi attacchi hanno colpito – e sono stati fermati – basi europee e basi NATO, la Turchia e Cipro. Ricordo che in tutti e due i casi, qualora – non è stato ritenuto così – si trattasse di un vero e proprio attacco contro quelle nazioni, da una parte l’articolo 5 della NATO, dall’altra parte l’articolo 7 dell’Unione Europea, ci obbligherebbero ad essere al loro fianco”. (askanews) Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

