Iran Crosetto | Obiettivo di Teheran è creare caos

Il ministro della Difesa ha affermato che l’Iran non può colpire Israele con droni a causa della distanza tra i due paesi. Ha inoltre dichiarato che gli attacchi di Teheran stanno seguendo una strategia diversa rispetto al passato, con l’obiettivo di creare caos. Le dichiarazioni si riferiscono alle recenti attività militari e alle azioni di Tehran nella regione.

“L’Iran non può colpire con i droni Israele per la distanza tra i due Paesi. E gli attacchi di Teheran stanno dimostrando una strategia diversa dalla volta scorsa: l’obiettivo dell’Iran è creare caos”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nelle comunicazioni alla Camera sulla situazione in Iran e nei Paesi del Golfo. “Gli attacchi di Teheran si sono concentrati su Paesi non interessati dal conflitto” ha sottolineato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Guerra Iran, Crosetto: "Strategia diversa, punta a creare caos e destabilizzazione economica"

Crosetto: "Iran punta al caos, ora può succedere di tutto"

