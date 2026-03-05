Iran Crosetto | innalzata al massimo protezione difesa aerea

Il ministro della Difesa ha annunciato che la protezione della rete nazionale di difesa aerea e antibalistica è stata portata al livello massimo. La decisione riguarda l’intera infrastruttura di difesa del paese e mira a rafforzare la sicurezza contro possibili minacce. La misura è stata adottata oggi e si applica a tutte le componenti della rete di difesa aerea.

Roma, 5 mar. (askanews) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha disposto l'innalzamento al livello massimo della protezione della rete nazionale di difesa aerea e antibalistica. Lo ha detto alla Camera nell'informativa congiunta con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. AGI - "In questo momento particolarmente difficile, l'Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua... Antonio Tajani e Guido Crosetto riferiranno oggi in Parlamento «sulla evoluzione della situazione internazionale e sulla richiesta di aiuti da parte dei paesi del Golfo»