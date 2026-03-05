Iran Cio | Garantire la sicurezza degli atleti paraolimpici

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che si impegna a assicurare la sicurezza degli atleti paraolimpici che partecipano ai Giochi di Milano-Cortina. La richiesta riguarda in particolare gli atleti vulnerabili ai rischi derivanti dai conflitti più recenti. L’obiettivo è proteggere chi gareggia in un contesto internazionale sempre più complesso. La decisione riguarda tutte le discipline e le delegazioni presenti.

Roma, 5 mar. (askanews) – Il Comitato Olimpico Internazionale ha chiesto di garantire "la sicurezza degli atleti" che si recano ai Giochi Paralimpici di Milano-Cortina, in particolare quelli "suscettibili di essere colpiti dai conflitti più recenti". L'organo olimpico ha evitato qualsiasi allusione diretta alla guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran. "Chiediamo a tutti gli Stati membri dell'Onu di sostenere gli atleti qualificati per i Giochi Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, che potrebbero essere colpiti dai conflitti più recenti, al fine di consentire loro di partecipare in sicurezza ai Giochi", scrive l'organizzazione.