Iran Bonelli e Fratoianni strigliano Tajani e Crosetto | Ci state portando in guerra

Da sei giorni il mondo osserva con preoccupazione gli sviluppi tra Stati Uniti, Israele e Iran, dopo che sono stati segnalati attacchi e tensioni crescenti. In Italia, esponenti politici hanno criticato duramente Tajani e Crosetto, accusandoli di contribuire a un clima di rischio militare. La situazione appare ancora molto volatile e senza una soluzione immediata.

Da sei giorni il mondo è ormai ripiombato nell’incertezza. L’attacco Usa-Israele contro l’Iran ha aperto uno scenario di guerra improvviso e potenzialmente esplosivo. Le rappresaglie di Teheran hanno colpito i Paesi del Golfo, Cipro e la Turchia. La guerra è arrivata nel Mediterraneo e l’Italia è stata chiamata in causa, insieme a Francia e Grecia, per dare aiuto a quei Paesi in cui sono presenti connazionali e che sono divenuti bersagli privilegiati dell’Iran. Oggi, dopo una telefonata del presidente francese, Emmanuel Macron, il nostro Paese, la Francia e la Grecia hanno deciso di coordinare l’invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Temi più discussi: Iran. Bonelli e Fratoianni (Avs) ancora una volta da Trump e Netanyahu carta straccia del diritto internazionale. Governo italiano prenda le distanze e faccia il possibile perché cessino le armi; USA e Israele attaccano l'Iran: governo preoccupato, opposizioni contrarie; Iran. Bonelli e Fratoianni (Avs), Meloni aggiunge altro imbarazzo oltre a quello dei suoi ministri. Ancora nessuna condanna, siamo ostaggio di Trump e Netanyahu che decidono le sorti del mondo; Medio Oriente, il no ai bombardamenti in Iran e quello che manca nelle piazze dei pacifisti.

