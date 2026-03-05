Iran bagarre in Aula al Senato Tajani | Facile andare nel Golfo per conferenze ben pagate

In aula al Senato, il ministro degli Esteri ha commentato sulla crisi in Iran, affermando che è più semplice recarsi nel Golfo per partecipare a conferenze ben pagate rispetto a tutelare gli italiani. La dichiarazione è stata pronunciata in un momento di tensione, dopo essere stata interrotta da alcuni senatori presenti. Tajani ha sottolineato la difficoltà di proteggere gli interessi degli italiani in un contesto internazionale complesso.

“È facile andare nel Golfo per fare conferenze ben pagate, è più difficile tutelare gli italiani”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Iran, dopo essere stato interrotto da alcuni dei presenti. “Il riso abbonda sulla bocca degli stolti”, ha detto in latino, “non capisco perchè l’onorevole Renzi si agita così, è un po’ nervoso”. “La salvezza di ogni cittadino italiano è un fatto politico non di cronaca”, ha detto ancora Tajani. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

