Iran attacchi di Usa e Israele | distrutto un complesso sportivo

Giovedì, i media iraniani hanno diffuso un video che mostra i danni a un complesso sportivo di Teheran, causati da bombardamenti attribuiti a Stati Uniti e Israele. Le immagini ritraggono le strutture danneggiate e le aree circostanti dopo l’attacco. La notizia riguarda un'azione militare condotta in Iran con obiettivi non specificati.

Un video diffuso giovedì dai media iraniani mostra quelle che vengono descritte come le conseguenze di bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele su Teheran. Secondo l'agenzia SNN, gli attacchi avrebbero distrutto un complesso sportivo. Nel frattempo l'Iran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele e basi americane.

