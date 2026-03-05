Iran allarme nella base aerea britannica a Cipro

Una nuova allerta di sicurezza è stata emessa nei pressi della base aerea della Raf di Akrotiri a Cipro. Le autorità hanno segnalato minacce che hanno portato a un aumento delle misure di vigilanza nella zona. La base, situata sull’isola, è al centro delle attenzioni dopo che sono state rilevate potenziali situazioni di rischio nelle vicinanze.

Una nuova allerta per minacce alla sicurezza è scattata nei pressi della base aerea della Raf di Akrotiri a Cipro. Le sirene udite durante una visita del ministro della Difesa britannico John Healey arrivato nella base aerea britannica pochi giorni dopo che un drone Shahed ha danneggiato un hangar della base.