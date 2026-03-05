Iran al via le comunicazioni del governo al Parlamento Tajani serve un' assunzione di re

Al via nell'Aula della Camera le comunicazioni del governo sulla guerra in Iran e sulla crisi in Medio Oriente. Tajani ha sottolineato la necessità di un'assunzione di responsabilità da parte delle autorità coinvolte. La discussione si è concentrata sui recenti sviluppi nel conflitto e sulla situazione nella regione, con interventi di diversi rappresentanti istituzionali. La seduta prosegue con aggiornamenti e approfondimenti sulla vicenda.

AGI - Al via nell' Aula della Camera, le comunicazion i del governo sulla guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente. Nell'aula di Montecitorio, parlano i ministri degli Esteri, Antonio Tajani e della Difesa, Guido Crosetto. Il loro intervento durerà complessivamente circa 45 minuti. Seguirà la discussione generale (circa due ore), e la replica dei due ministri. Poi i pareri sulle risoluzioni pretestate dai gruppi politici e il voto dell'Assemblea. In tutto circa quattro ore e mezza di dibattito parlamentare. La diretta delle comunicazioni del governo. 10.27 Tajani, serve assunzione di responsabilità condivisa . "Siamo qui per una scelta politica, di coinvolgere il parlamento in tutti i principali passaggi e nelle decisioni strategiche in questa crisi.