Ippica Gp Firenze a quota 85 | che show Trionfa fra gli applausi Giotto Ek

All’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze si è svolto l’85° Gran Premio Firenze, con il supporto di Grande Ippica Italiana e del Masaf. Durante la corsa, il cavallo Giotto Ek ha conquistato la vittoria tra gli applausi del pubblico presente, offrendo uno spettacolo di grande livello. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, attirando appassionati e addetti ai lavori.

All'ippodromo Visarno 'Cesare Meli' di Firenze, con il supporto di Grande Ippica Italiana e del Masaf, spettacolo ed emozioni nell'85° Gp Firenze. Dieci qualitativi trottatori di 4 anni hanno dato vita ad una velocissima edizione della storica corsa di Gruppo 2 sui 2020 metri, la più antica fra le competizioni del Trotto in Toscana. A prevalere è stato l'allievo del Team Gocciadoro, Giotto Ek, già vincitore a tre anni dell'Elwood Medium 2025, per i colori della Scuderia Effebi stabilendo in 1.11.8 il nuovo primato della classica gigliata e della pista per un cadetto di 4 anni. In partenza sbagliavano Gaber Gio e Goodbye Kiss, mentre Giotto Ek con Federico Esposito volava in testa in 13.