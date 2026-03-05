Iperal unisce 56 punti vendita alla rete di 18.600 negozi

Il gruppo Iperal, fondato a Castione Andevenno nel 1986, ha annunciato l’unione di 56 punti vendita alla rete nazionale di 18.600 negozi. Il 5 marzo 2026, l’azienda ha ufficialmente aderito a Federdistribuzione, organizzazione rappresentativa del settore della distribuzione commerciale in Italia. La decisione riguarda l’integrazione di nuove strutture nel network già esistente.

Il gruppo Iperal, nato a Castione Andevenno nel 1986, ha ufficialmente aderito a Federdistribuzione il 5 marzo 2026. Questa mossa strategica colloca l'azienda valtellinese all'interno della principale rete nazionale del retail moderno, unendo le sue 56 strutture esistenti a una federazione che conta oltre 18.600 punti vendita in Italia. L'alleanza non è solo un atto burocratico, ma un segnale di forza per affrontare le sfide del mercato contemporaneo. Entrando nella federazione, il gruppo guidato da Antonio Tirelli accede a tavoli istituzionali dove si decidono normative regionali e nazionali che impattano direttamente sul potere d'acquisto delle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

I 40 anni di Iperal: l'importante compleanno con 56 supermercatiNel 1986 Iperal avviava la propria attività a Castione Andevenno, alle porte di Sondrio.