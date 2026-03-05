Iperal entra in Federdistribuzione | nuovo passo nella grande distribuzione

Iperal ha annunciato ufficialmente l’ingresso in Federdistribuzione, l’associazione che riunisce le aziende della distribuzione moderna in Italia. La decisione riguarda la partecipazione dell’azienda alla rete di rappresentanza del settore. Con questa adesione, Iperal si aggiunge ai membri dell’organizzazione, rafforzando la sua presenza nel mercato della grande distribuzione.

La realtà nata a Castione Andevenno nel 1986 conta oggi 56 punti vendita in Lombardia e punta a rafforzare il confronto con il settore a livello nazionale Iperal entra ufficialmente a far parte di Federdistribuzione, l’associazione che rappresenta le imprese della distribuzione moderna in Italia. Il gruppo valtellinese, fondato a Castione Andevenno nel 1986, compie così un nuovo passo nel proprio percorso di crescita entrando nella rete nazionale che riunisce le principali realtà del retail organizzato. Oggi Iperal conta 56 punti vendita tra ipermercati e supermercati distribuiti nelle principali province lombarde. Accanto allo sviluppo della rete commerciale, l’azienda ha affiancato negli anni servizi innovativi pensati per migliorare l’esperienza d’acquisto dei clienti e mantenere un legame forte con i territori in cui opera. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Il nuovo supermercato Iperal sull’area ex porcilaie GalbaniPassaggio dell’area compiuto, sciolto l’embargo sul "marchio": sull’area delle “ex porcilaie“ Galbani, lotto decentrato ma a sua volta strategico del...

