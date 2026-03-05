Io Fulminata di successo | Ma sognavo di fare la spazzina

Una donna nota come “Fulminata” di successo racconta di aver sempre desiderato fare la spazzina, anche se ora si trova in una posizione diversa. Si descrive mentre cerca di muoversi tra la folla, con atteggiamento spavaldo e un sorriso divertito, osservando con leggerezza la propria vita e le sue stranezze. La sua narrazione si concentra sui desideri passati e sulla percezione del presente.

È un po' per aria, come tutti. Cerca di farsi spazio a gomiti alti. La bocca fuori dalle onde. Ma sempre (sempre) osservando il lato divertito di questa vita balorda. Insomma: ride di sé stessa e del mondo Annagaia Marchioro, domenica al Manzoni di Monza con "Fulminata". Giusto in tempo per la Festa delle Donne. Bello ritrovare la comicità dell'attrice paolograssina, una laurea in filosofia alle spalle e tanto teatro con Le Brugole. Qui però balla da sola. Come quando passa in tv. Nuovo monologo. Di stand-up. Impreziosito dalla regia di Teresa Mannino. Dove si ride insieme delle fatiche e dei sogni, dei coming out e delle porte in faccia. Annagaia, come nasce "Fulminata"? "Dall'incontro con Teresa Mannino, che firma con me anche il testo insieme a Giovanna Donini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Io, "Fulminata" di successo: "Ma sognavo di fare la spazzina..."