Paola Iezzi, cantante e artista, viene descritta come una persona che combina serietà e solarità, con un carattere spontaneo e riflessivo. Recentemente, si è vista a spasso con Chiara e un'altra persona, mentre si rivolgeva a qualcuno chiamandolo

"Ciao bulgnais". Paola Iezzi è così: seria e solare, spontanea e riflessiva, dolce ed energica, risoluta ed emozionata. Imita la S alla bolognese come fosse nata e cresciuta a tigelle e mortadella, e si lancia addirittura in un ’socc’. Lei, che Lucio volle invitare a casa sua. Lei, che fu "portata a zonzo" e "ogni volta a Bologna" ripensa a quel momento. Lei, che con Chiara si esibì in piazza Maggiore su ‘Tempo’. Intervistata da Valerio Baroncini, per descrivere quel giorno indelebile del 1998 usa parole trepidanti come "trasognante", "stralunato", "choccante". "Rimanemmo molto colpite che un artista del suo calibro volesse incontrarci – racconta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Io e Chiara a spasso con lui"

Leggi anche: Bandecchi: “Io con Vannacci? Non c’entro con l’estrema destra. Lui generale, io semplice soldato”

L'amore è cieco - Italia, Gergana Lazarova: «Parmi è stato la mia casa, con lui sarei andata ovunque. Sapevo che anche lui avrebbe detto “no” all'altare. Abbiamo provato a stare insieme, ma lui voleva più presenza, io più leggerezza»L’esperienza nelle capsule, il legame con Parmi dopo la reunion, la distanza, la famiglia e le critiche ricevute online.

Iranians Speak Out Against Evil Regime

Una selezione di notizie su Io e Chiara a spasso con lui.

Argomenti discussi: Io e Chiara a spasso con lui; Kurt Russell e il figlio Wyatt: Che spasso fare lo stesso personaggio in una serie piena di mostri.

Dopo la nascita di Leone Chiara Ferragni va a spasso con mamma e sorellaDopo la nascita di Leone, Chiara Ferragni va a spasso con sua mamma e sua sorella per le strade di Los Angeles. iltempo.it