Inxpect | +40% fatturato 100 dipendenti e fine gabbie robot

La società industriale di Brescia ha registrato un aumento del 40% nel fatturato e conta ora 100 dipendenti. Ha inoltre concluso la produzione di gabbie robot e sta adottando una nuova generazione di sensori ad alta tecnologia. Questa evoluzione segna un cambiamento significativo nel settore, con innovazioni che coinvolgono direttamente la produzione e le soluzioni di automazione.

La realtà industriale bresciana si sta trasformando grazie a una nuova generazione di sensori ad alta tecnologia. Inxpect, azienda nata nel 2016, ha registrato un incremento dei ricavi del 40% e punta a superare i 17 milioni di euro nel corrente anno. L'espansione non è solo numerica ma strutturale: l'organico aziendale ha raggiunto quota 100 dipendenti, segnando il passaggio da startup a realtà consolidata. Il fondatore Luca Salgarelli guida questa transizione verso la sicurezza robotica avanzata. La rivoluzione della prossimità sicura tra uomo e macchina Il cuore dell'innovazione risiede nella capacità di permettere ai robot di operare senza le tradizionali gabbie di protezione.